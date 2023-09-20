Непобеждённый тяжеловес из Дагестана подписал контракт с UFC

Дагестанский тяжеловес Шамиль Газиев подписал соглашение с UFC. Боец заработал контракт с промоушеном благодаря шоу Contender Series.
33-летний Газиев досрочно победил Грега Веласко в первом раунде. Российский боец, выступающий за Бахрейн, отправил соперника в нокдаун ударом справа, после чего перевёл бой в партер и выиграл удушающим приёмом.
Газиев тренировался у Абдулманапа Нурмагомедова и имеет результат 11-0 в ММА.
Стоит отметить, что через неделю, 26 сентября, состоится следующий турнир – Dana White's Contender Series 64. И на нём будет сразу два интереснейших поединка. За контракт в UFC поборется сестра Шавката Рахмонова Сора. Её соперницей станет Эрнеста Карикайте из Литвы. Также на турнире выступит 30-летний россиянин Александр Солдаткин. Противостоять ему будет непобеждённый бразилец Марио Пиаззон.
- 20 сентября 2023
-
10:22
-
09:50
-
09:45
-
09:40
-
09:39
-
00:36
-
00:19
- 19 сентября 2023
-
22:55
-
22:20
-
21:40
-
20:25
-
20:21
-
19:51
-
19:15
-
18:45
-
18:25
-
17:50
-
16:27
-
15:50
-
14:52
-
14:30
-
14:21
-
14:05
-
13:54
-
13:50
-
13:40
-
13:15
-
12:51
-
12:44
-
12:20
-
11:56
-
11:07
-
11:01
-
10:30
-
10:02