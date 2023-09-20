Непобеждённый тяжеловес из Дагестана подписал контракт с UFC

Дагестанский тяжеловес Шамиль Газиев подписал соглашение с UFC. Боец заработал контракт с промоушеном благодаря шоу Contender Series.

33-летний Газиев досрочно победил Грега Веласко в первом раунде. Российский боец, выступающий за Бахрейн, отправил соперника в нокдаун ударом справа, после чего перевёл бой в партер и выиграл удушающим приёмом.

Газиев тренировался у Абдулманапа Нурмагомедова и имеет результат 11-0 в ММА.

Стоит отметить, что через неделю, 26 сентября, состоится следующий турнир – Dana White's Contender Series 64. И на нём будет сразу два интереснейших поединка. За контракт в UFC поборется сестра Шавката Рахмонова Сора. Её соперницей станет Эрнеста Карикайте из Литвы. Также на турнире выступит 30-летний россиянин Александр Солдаткин. Противостоять ему будет непобеждённый бразилец Марио Пиаззон.