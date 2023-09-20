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Стал известен следующий соперник украинского экс-чемпиона Гвоздика

Стал известен следующий соперник украинского экс-чемпиона Гвоздика
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Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Александр Гвоздик (19-1, 15 KO), готовящийся выступить 1 октября в Лас-Вегасе (США), получил соперника, сообщает в социальных сетях канал WBC Ukraine.

Соперником украинца станет 38-летний бразильский боец Исаак Родригес (28-4, 22 KO).

Александру Гвоздику 36 лет. Украинец, бронзовый призёр Олимпиады-2012 в Лондоне, дебютировал на профессиональном ринге в 2014 году и в декабре 2018-го завоевал титул WBC в полутяжёлом весе, нокаутировав канадца Адониса Стивенсона.

В октябре 2019 года Гвоздик сразился в объединительном бою с Артуром Бетербиевым и проиграл техническим нокаутом, после чего объявил о завершении карьеры, но вернулся спустя три года.

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