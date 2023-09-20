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WBC назвал следующего соперника Канело в случае его победы над Чарло

WBC назвал следующего соперника Канело в случае его победы над Чарло
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Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил, что чемпион организации во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес должен провести обязательную защиту титула против американца Дэвида Бенавидеса (27-0, 23 KO) в случае победы 1 октября.

«Дэвид Бенавидес, он временный чемпион. Он является обязательным претендентом на титул. И срок истекает в марте 2024 года. Без сомнений, это будет великолепный поединок», — приводит слова Сулеймана издание Gambling.

Напомним, в ночь с 30 сентября на 1 октября Альварес проведёт защиту всех четырёх титулов во втором среднем весе против абсолютного чемпиона на два дивизиона ниже американца Джермелла Чарло (35-1-1, 19 KO).

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