«Это ужасно». Тренер Стерлинга раскритиковал счёт в бою Шевченко — Грассо

Рэй Лонго, тренер Алджамейна Стерлинга, прокомментировал результат титульного реванша в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) UFC между Валентиной Шевченко и Алексой Грассо, который состоялся 17 сентября, в Лас-Вегасе (США). Напомним, поединок завершился вничью.

«Я считал, что Валентина сделала достаточно для того, чтобы победить. Счёт 10-8 (судья Майк Белл отдал Грассо пятый раунд со счётом 10-8. – Прим. «Чемпионата») в данной ситуации просто ужасен, и это стало тем, что лишило девушку победы.

Если позаимствовать одно из высказываний Джо Рогана, можно сказать, что это какая-то чертовщина. Если это не теория заговора, тогда её вообще не существует. Я не знаю, как этот парень сделал это. Он изменил весь бой», — сказал Лонго в интервью YouTube-каналу Криса Вайдмана.