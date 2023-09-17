«Это было не так». Кормье раскритиковал судейский счёт реванша Шевченко — Грассо
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье прокомментировал результат титульного реванша в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) между Валентиной Шевченко и Алексой Грассо. Напомним, поединок между бойцами завершился вничью.
«В пятом раунде не было 10-8. Это попросту странно. Поединок прошёл так, как мы и ожидали. Второй раунд за Грассо, как по мне, она выиграла четвёртый, но если посчитать иначе, то чемпионкой будет Валентина.
Жаль, этот поединок заслужил победителя. Эти две женщины поставили на карту всё и прекрасно сражались. Что же касается ничьей… Я не понимаю, как возник счёт 10-8. И я стараюсь не быть слишком строг к этому парню», — сказал Кормье в эфире ESPN.
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