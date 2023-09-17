Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Это было не так». Кормье раскритиковал судейский счёт реванша Шевченко — Грассо

«Это было не так». Кормье раскритиковал судейский счёт реванша Шевченко — Грассо
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье прокомментировал результат титульного реванша в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) между Валентиной Шевченко и Алексой Грассо. Напомним, поединок между бойцами завершился вничью.

«В пятом раунде не было 10-8. Это попросту странно. Поединок прошёл так, как мы и ожидали. Второй раунд за Грассо, как по мне, она выиграла четвёртый, но если посчитать иначе, то чемпионкой будет Валентина.

Жаль, этот поединок заслужил победителя. Эти две женщины поставили на карту всё и прекрасно сражались. Что же касается ничьей… Я не понимаю, как возник счёт 10-8. И я стараюсь не быть слишком строг к этому парню», — сказал Кормье в эфире ESPN.

Материалы по теме
«Судьи опять всё испортили». Атлас отреагировал на реванш Шевченко и Грассо
Материалы по теме
UFC нужна трилогия? Шевченко не вернула пояс из-за странного решения судьи
UFC нужна трилогия? Шевченко не вернула пояс из-за странного решения судьи
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android