«Это было не так». Кормье раскритиковал судейский счёт реванша Шевченко — Грассо

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье прокомментировал результат титульного реванша в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) между Валентиной Шевченко и Алексой Грассо. Напомним, поединок между бойцами завершился вничью.

«В пятом раунде не было 10-8. Это попросту странно. Поединок прошёл так, как мы и ожидали. Второй раунд за Грассо, как по мне, она выиграла четвёртый, но если посчитать иначе, то чемпионкой будет Валентина.

Жаль, этот поединок заслужил победителя. Эти две женщины поставили на карту всё и прекрасно сражались. Что же касается ничьей… Я не понимаю, как возник счёт 10-8. И я стараюсь не быть слишком строг к этому парню», — сказал Кормье в эфире ESPN.