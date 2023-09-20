Конор Макгрегор ответил на высказывание Тайсона Фьюри, оскорбив Хабиба

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях скандальный ирландец Конор Макгрегор в очередной раз негативно высказался о бывшем сопернике россиянине Хабибе Нурмагомедове.
Макгрегор отреагировал в социальных сетях на слова звёздного британского боксёра Тайсона Фьюри, завившего, что он хотел бы возглавить рейтинг Forbes как самый высокооплачиваемый спортсмен в мире, а также снять голливудский фильм.
«Сделал это. Кажется, ты сказал, что обольститель коз лучший в истории, приятель», — написал Макгрегор в социальных сетях, позже удалив пост.
Напомним, поединок Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора за титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) состоялся в октябре 2018 года и завершился победой россиянина приёмом в четвёртом раунде.
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