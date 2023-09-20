Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Конор Макгрегор ответил на высказывание Тайсона Фьюри, оскорбив Хабиба

Конор Макгрегор ответил на высказывание Тайсона Фьюри, оскорбив Хабиба
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях скандальный ирландец Конор Макгрегор в очередной раз негативно высказался о бывшем сопернике россиянине Хабибе Нурмагомедове.

Макгрегор отреагировал в социальных сетях на слова звёздного британского боксёра Тайсона Фьюри, завившего, что он хотел бы возглавить рейтинг Forbes как самый высокооплачиваемый спортсмен в мире, а также снять голливудский фильм.

«Сделал это. Кажется, ты сказал, что обольститель коз лучший в истории, приятель», — написал Макгрегор в социальных сетях, позже удалив пост.

Напомним, поединок Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора за титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) состоялся в октябре 2018 года и завершился победой россиянина приёмом в четвёртом раунде.

Материалы по теме
Диаз — Макгрегору: мне не стоило давать тебе реванш
Материалы по теме
UFC 300 — турнир мечты. Возвращение Макгрегора и уникальный бой Фьюри — Джонс
UFC 300 — турнир мечты. Возвращение Макгрегора и уникальный бой Фьюри — Джонс

5 самых жёстких потасовок в истории ММА

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android