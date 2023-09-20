Диаз — Макгрегору: мне не стоило давать тебе реванш

Известный американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором обратился к ирландцу Конору Макгрегору.

«Мне не стоило давать тебе реванш после того, как я прикончил тебя в первом поединке. Мне никогда не дают второй шанс, даже после близких боёв.

Я не получил реванш после нашего второго боя, после встречи с Джейком Полом.

Я просто позволил тебе убежать в закат», – написал Диаз.

Конор и Нейт провели два поединка между собой в UFC в 2016 году. Первый закончился поражением ирландца от удушающего приёма. Во втором бою Конор смог одержать победу раздельным решением судей.

В ночь с 5 на 6 августа мск в Далласе (США) проходил вечер бокса. В главном событии сразились два американца: блогер Джейк Пол и Нейт Диаз, который совсем недавно завершил карьеру в UFC. Поединок проводился в формате 10 раундов по три минуты. Бой продлился все 10 раундов и завершился победой Пола единогласным решением судей.