Диаз — Макгрегору: мне не стоило давать тебе реванш

Известный американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором обратился к ирландцу Конору Макгрегору.
«Мне не стоило давать тебе реванш после того, как я прикончил тебя в первом поединке. Мне никогда не дают второй шанс, даже после близких боёв.
Я не получил реванш после нашего второго боя, после встречи с Джейком Полом.
Я просто позволил тебе убежать в закат», – написал Диаз.
Конор и Нейт провели два поединка между собой в UFC в 2016 году. Первый закончился поражением ирландца от удушающего приёма. Во втором бою Конор смог одержать победу раздельным решением судей.
В ночь с 5 на 6 августа мск в Далласе (США) проходил вечер бокса. В главном событии сразились два американца: блогер Джейк Пол и Нейт Диаз, который совсем недавно завершил карьеру в UFC. Поединок проводился в формате 10 раундов по три минуты. Бой продлился все 10 раундов и завершился победой Пола единогласным решением судей.
- 20 сентября 2023
-
18:06
-
17:54
-
17:24
-
16:32
-
16:31
-
15:59
-
15:47
-
14:57
-
13:55
-
13:44
-
12:50
-
12:44
-
11:51
-
11:33
-
11:25
-
10:45
-
10:22
-
09:50
-
09:45
-
09:40
-
09:39
-
00:36
-
00:19
- 19 сентября 2023
-
22:55
-
22:20
-
21:40
-
20:25
-
20:21
-
19:51
-
19:15
-
18:45
-
18:25
-
17:50
-
16:27
-
15:50