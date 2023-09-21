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Ринат Фахретдинов высказался о предстоящем поединке 43-летнего Сергея Харитонова

Ринат Фахретдинов высказался о предстоящем поединке 43-летнего Сергея Харитонова
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Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Ринат Фахретдинов поделился ожиданиями на предстоящий поединок между Сергеем Харитоновым и Тьяго Кардосой, который состоится 23 сентября на турнире промоушена ММА Серия.

«Не знаю, чего от этого боя ждать. В какой форме находится Харитонов. А соперник провёл уже семь боёв за 2023 год. Значит, он в хорошей форме, без травм. Конечно, тяжеловес не гоняет, ему попроще. Мы так не смогли бы.

Если Харитонов чувствует себя хорошо и готов драться – почему нет? 43 года, 53. Без разницы. Сейчас такое время, на цифры уже никто не смотрит. Сейчас хорошая фармакология, хорошая реабилитация», — сказал Фахретдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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