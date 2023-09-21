Экс-чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко высказалась о сроках восстановления после перелома, который она получила в поединке с мексиканкой Алексой Грассо. Их бой прошёл в ночь с 16 на 17 сентября в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC Fight Night 227 и завершился вничью. Таким образом, Грассо сохранила чемпионский пояс в наилегчайшем весе.

«Врачи мне сказали, что пройдёт три или четыре месяца, прежде чем я смогу вернуться и тренироваться должным образом. На это действительно уйдёт какое-то время. Три или четыре месяца на восстановление. Посмотрим, сколько мне нужно, чтобы вернуться на чемпионский уровень. Думаю, трилогия поставит точку в этом вопросе. Мне кажется, многие захотят её увидеть», — приводит слова Шевченко MMA News.

Уличная тренировка Вали Шевченко с видом на Бишкек: