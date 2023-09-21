Соннен: Джон Джонс согласился на бой с Павловичем

Двукратный претендент на титул UFC, а ныне комментатор и аналитик Чейл Соннен высказался о российском бойце смешанных единоборств Сергее Павловиче.
«Павлович будет самым доминирующим бойцом в тяжёлом весе, если Джон Джонс завершит карьеру после боя со Стипе Миочичем. Да, Джонс пока не завершает карьеру. Но Павлович всё равно самый доминирующий. Он финишировал шестерых из шести соперников – в первых раундах.
Вы ошибаетесь, если думаете, что Джон не хочет драться с этим парнем. Возможно, он будет драться с ним в ноябре. Просто, чтобы вы понимали – он уже согласился на бой с ним. Я постоянно слышу, как многие говорят, будто Джонс не хотел драться с Сергеем. Сергей — запасной боец, а это значит, что Джон и Стипе уже об этом осведомлены и согласны драться с ним. Так что прекратите эти разговоры», — сказал Соннен на своём канале в YouTube.
Сергей Павлович провёл тренировку на свежем воздухе:
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