Чжилэй — Джойсу: я здесь, чтобы положить конец твоей карьере

Китайский боец Чжан Чжилэй обратился к Джо Джойсу и его команде в преддверии их боя-реванша, который пройдёт 23 сентября 2023 на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.
«На первый бой вы дали мне возможность, но ваша команда ошиблась, выбрав меня. Ваша команда собирается на бой-реванш, что является большой ошибкой. Я здесь, чтобы положить конец твоей карьере.
Будет большой взрыв. Красиво и просто. Я знаю, что его слабость — это его глаз», — приводит слова Чжилэя с пресс-конференции London News Onlie.
Напомним, в первом бою Джойса и Чжилэя победу праздновал китайский супертяжеловес. Их бой состоялся на Олимпийском стадионе в Лондоне и закончился нокаутом в шестом раунде. Победитель боя приблизится к возможности провести титульный бой против украинца Александра Усика.
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