Василевский: думаю, Джонс будет обходить бой с Павловичем всеми доступными способами

Вячеслав Василевский отреагировал на слова Чейла Соннена о том, что Джон Джонс дал UFC согласие на поединок с Сергеем Павловичем в ноябре, если Стипе Миочич не сможет выйти на бой.

«В случае с Джонсом это возможно. Он боец такого уровня, что имеет возможность и вес общаться даже на такие темы с руководством UFC. И где-то даже лига может под него подстраиваться.

Джонс далеко уже не на пике, не голоден до побед. Поэтому выходить с относительно молодым Павловичем ему не хочется. Думаю, он будет всеми доступными способами это обходить. Зачем этот бой Джонсу? Он ему каких-то бонусов в копилку уже не даст. У него есть скальпы самых топовых бойцов всех времён и народов. А если Павлович его поколотит, на закате карьеры это будет неприятно», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.