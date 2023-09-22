Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Василевский: думаю, Джонс будет обходить бой с Павловичем всеми доступными способами

Василевский: думаю, Джонс будет обходить бой с Павловичем всеми доступными способами
Аудио-версия:
Комментарии

Вячеслав Василевский отреагировал на слова Чейла Соннена о том, что Джон Джонс дал UFC согласие на поединок с Сергеем Павловичем в ноябре, если Стипе Миочич не сможет выйти на бой.

«В случае с Джонсом это возможно. Он боец такого уровня, что имеет возможность и вес общаться даже на такие темы с руководством UFC. И где-то даже лига может под него подстраиваться.

Джонс далеко уже не на пике, не голоден до побед. Поэтому выходить с относительно молодым Павловичем ему не хочется. Думаю, он будет всеми доступными способами это обходить. Зачем этот бой Джонсу? Он ему каких-то бонусов в копилку уже не даст. У него есть скальпы самых топовых бойцов всех времён и народов. А если Павлович его поколотит, на закате карьеры это будет неприятно», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Материалы по теме
Эксклюзив
Василевский — о Харитонове: есть порох в пороховницах и ягоды в ягодицах
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android