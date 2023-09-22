Василевский — о Харитонове: есть порох в пороховницах и ягоды в ягодицах

Известный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский высказался о своём соотечественнике Сергее Харитнове, который 23 сентября на турнире промоушена ММА Серия сразится с бразильцем Тьяго Кардосой.

«Харитонов дерётся, причём не намного хуже, чем раньше. Конечно, он поднабрал вес, стал немного медленнее. А так у него тайминг, нокаутирующий удар. У него хорошая база бокса. Возраст не очень сказывается на нём. Это далеко не последний его бой. Думаю, может и не как раньше, он сможет себя показать. Есть ещё порох в пороховницах и ягоды в ягодицах.

Если бы у Харитонова были проблемы со здоровьем, не думаю, что он так часто бы дрался. Может, он подзаряжается и омолаживается, проводя поединки с такой регулярностью», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

MFP 241. Харитонов vs Соуза:

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