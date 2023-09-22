Дэн Харди: Нганну достаточно одного удара. Поднимется ли Фьюри, если его собьют с ног?

Бывший претендент на титул UFC, а ныне эксперт Дэн Харди высказался о предстоящем боксёрском поединке между бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну и британцем Тайсоном Фьюри.
«Сильнейшие удары Нганну – вот что будет иметь решающее значение. Думаю, из-за них он может отказаться от определённого плана на бой. Во-первых, никто не посоветовал бы ему пытаться перебоксировать Тайсона Фьюри, это пустая трата сил и времени. Так что на самом деле он не будет этого делать. Ему не нужно беспокоиться о количестве ударов, потому что достаточно одного, чтобы изменить ход боя.
Фрэнсису нужно быть осторожным в первых раундах и пытаться понять, какие препятствия нужно обойти. Джеб Фьюри, конечно, будет большой проблемой. Всё, чему Нганну мог научиться у Майка Тайсона, — уклоняться от джебов. Весь вопрос в том, поднимется ли Фьюри, если его собьют с ног?» — приводит слова Харди MMA News.
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