Камил Гаджиев поделился мнением об отставке Емельяненко с поста главы Союза ММА

Глава российского промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о деятельности прославленного бойца Фёдора Емельяненко на посту главы Союза ММА России.
«Деятельность Фёдора Емельяненко на посту главы Союза ММА? Могу очень просто это прокомментировать — ему это не нужно. И он, в принципе, дал это понять. Мы же знаем, как Фёдор стал президентом Союза во второй раз. Он по большому счёту поддержал своё намерение лишить возможности Радмира Габдуллина занимать этот пост. И Фёдор понимал, что для того, чтобы проголосовали не за Радмира, оппонентом должен стать он сам. Он выдвинулся, и все проголосовали за него, потому что Фёдор — это Фёдор», – передаёт слова Камила Гаджиева корреспондент «Чемпионата» Яхья Гасанов.
Напомним, ранее Емельяненко покинул пост президента организации. Временно исполняющим обязанности президента федерации стал Андрей Терентьев.
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