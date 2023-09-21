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Союз смешанных единоборств России принял отставку Фёдора Емельяненко

Союз смешанных единоборств России принял отставку Фёдора Емельяненко
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Союз смешанных единоборств России принял заявление об отставке прославленного бойца Фёдора Емельяненко с поста президента организации. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности президента федерации Андрей Терентьев.

«Сегодня состоялся президиум Союза ММА России, который принял отставку Фёдора Емельяненко», — приводит слова Терентьева ТАСС.

Фёдор занимал пост президента Союза смешанных единоборств России с момента создания организации в 2012 году. В октябре 2018 года Емельяненко покинул должность, а в июне 2022-го вновь занял её.

Емельяненко за время карьеры провёл 48 боёв, в которых одержал 40 побед (16 нокаутом), а также потерпел cемь поражений. Ещё один поединок с участием российского спортсмена был признан несостоявшимся. Бой с Райаном Бейдером, который состоялся в ночь на 5 февраля мск, стал для Фёдора последним в карьере. Фёдор проиграл его техническим нокаутом в первом раунде.

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