Союз смешанных единоборств России принял отставку Фёдора Емельяненко

Союз смешанных единоборств России принял заявление об отставке прославленного бойца Фёдора Емельяненко с поста президента организации. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности президента федерации Андрей Терентьев.
«Сегодня состоялся президиум Союза ММА России, который принял отставку Фёдора Емельяненко», — приводит слова Терентьева ТАСС.
Фёдор занимал пост президента Союза смешанных единоборств России с момента создания организации в 2012 году. В октябре 2018 года Емельяненко покинул должность, а в июне 2022-го вновь занял её.
Емельяненко за время карьеры провёл 48 боёв, в которых одержал 40 побед (16 нокаутом), а также потерпел cемь поражений. Ещё один поединок с участием российского спортсмена был признан несостоявшимся. Бой с Райаном Бейдером, который состоялся в ночь на 5 февраля мск, стал для Фёдора последним в карьере. Фёдор проиграл его техническим нокаутом в первом раунде.
Как учились в школе звёзды MMA:
- 21 сентября 2023
-
20:02
-
19:21
-
19:02
-
18:41
-
18:32
-
17:58
-
17:20
-
16:18
-
15:50
-
15:12
-
14:52
-
13:41
-
12:26
-
11:58
-
10:58
-
10:08
-
09:52
-
07:34
-
07:19
-
07:02
-
01:13
-
00:59
-
00:05
- 20 сентября 2023
-
23:47
-
22:46
-
22:13
-
22:04
-
21:12
-
21:00
-
20:46
-
19:50
-
19:07
-
18:49
-
18:06
-
17:54