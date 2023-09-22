Источник: Мурзаканов сразится с Раунтри в рамках UFC Fight Night 2 декабря

Непобеждённый российский боец UFC Азамат Мурзаканов будет биться с Халилом Раунтри на турнире UFC Fight Night в Орландо (США), сообщает известный американский журналист ММА Бретт Окамото в своих социальных сетях.
По сведениям источника, Мурказанов, который идёт с результатом 3-0 и занимает 12-е место в рейтинге LHW встретится с Раунтри 2 декабря на турнире UFC.
Свой последний поединок Мурзаканов провёл в апреле на турнире UFC on ESPN 44. Его соперником был Джастин Джейкоби из США. Бой продлился все три раунда и завершился победой российского спортсмена единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Во время боя Мурзаканов сломал себе руку. Россиянин одержал свою третью победу в UFC и 13-ю в карьере. Азамат не потерпел ни одного поражения.
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