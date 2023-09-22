Шавкат Рахмонов и Стивен Томпсон встретятся на турнире UFC 296

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов, выступающий в полусредней весовой категории UFC, встретится с американцем Стивеном Томпсоном на турнире UFC 296, который пройдёт 16 декабря.

«Из UFC поступило предложение, и я согласился. Рахмонов, давай мощно завершим этот год! Не могу дождаться 16 декабря», — написал Томпсон на своей странице в «Твиттере».

«Давай сделаем это», — ответил Рахмонов.

Рахмонов ранее заявлял о готовности провести бой в 2023 году. За всю профессиональную карьеру Рахмонов одержал 17 побед в ММА, пять из которых в рамках промоушена UFC. В марте 2023 года он сабмишеном победил Джеффа Нила.

Ранее австралийский боец Джек Делла Маддалена заявил о желании провести поединок против Шавката Рахмонова.