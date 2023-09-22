Шавкат Рахмонов и Стивен Томпсон встретятся на турнире UFC 296
Поделиться
Казахстанский боец Шавкат Рахмонов, выступающий в полусредней весовой категории UFC, встретится с американцем Стивеном Томпсоном на турнире UFC 296, который пройдёт 16 декабря.
«Из UFC поступило предложение, и я согласился. Рахмонов, давай мощно завершим этот год! Не могу дождаться 16 декабря», — написал Томпсон на своей странице в «Твиттере».
«Давай сделаем это», — ответил Рахмонов.
Рахмонов ранее заявлял о готовности провести бой в 2023 году. За всю профессиональную карьеру Рахмонов одержал 17 побед в ММА, пять из которых в рамках промоушена UFC. В марте 2023 года он сабмишеном победил Джеффа Нила.
Ранее австралийский боец Джек Делла Маддалена заявил о желании провести поединок против Шавката Рахмонова.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 сентября 2023
-
00:24
-
00:08
- 22 сентября 2023
-
23:37
-
23:29
-
23:23
-
22:51
-
22:18
-
22:09
-
21:12
-
20:58
-
20:52
-
20:41
-
20:35
-
19:46
-
18:57
-
18:19
-
17:45
-
17:38
-
17:13
-
16:52
-
16:48
-
16:32
-
16:23
-
16:14
-
16:12
-
15:48
-
15:47
-
15:31
-
15:15
-
15:08
-
14:17
-
14:05
-
13:15
-
12:59
-
12:38
Партнерский контент