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Харитонов: женские бои не люблю. Они мне удовольствия не приносят

Харитонов: женские бои не люблю. Они мне удовольствия не приносят
Сергей Харитонов
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Именитый российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов поделился мнением о женских боях, заявив, что они ему не особенно нравятся.

«Я женские бои не люблю. Они мне удовольствия не приносят. Но ничего плохого я в них не вижу. Девчонки тоже имеют право выбирать, как им себя проявлять. Я не против этого. Но мне это не нравится», — сказал Харитонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, в своём последнем бою Сергей Харитонов нокаутировал в первом раунде Роджерса Соузу на турнире MFP 241 во Владивостоке. Бой проходил в абсолютном весе и должен был продлиться три раунда.

Харитонов сегодня, 23 сентября, сразится с Тиаго Кардосо в рамках турнира MMA Series 72 All Stars. Начало турнира запланировано на 19:00 мск.

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