Сергей Харитонов рассказал, что готов подраться с рэпером или блогером

Именитый российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов заявил, что готов выйти на бой с медийной личностью, если за это заплатят крупную сумму денег.

«Готов ли я подраться с рэпером или блогером? Ну, если кто-то готов платить за это. Я же не буду выходить за копейки и драться. Если кто-то готов платить, будем хохотать. А на каждый бой суммы разные. Всё зависит от того, с кем я буду драться», — сказал Харитонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, в своём последнем бою Сергей Харитонов нокаутировал в первом раунде Роджерса Соузу на турнире MFP 241 во Владивостоке. Бой проходил в абсолютном весе и должен был продлиться три раунда.

Харитонов сегодня, 23 сентября, сразится с Тиаго Кардосо в рамках турнира MMA Series 72 All Stars. Начало турнира запланировано на 19:00 мск.