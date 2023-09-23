Сергей Харитонов назвал сильнейших российских бойцов

Именитый боец смешанного стиля Сергей Харитонов ответил на вопрос о лучших российских бойцах.

«Кого считаю сильнейшими бойцами в России? Если брать рейтинг, то первый номер – Махачев. Павлович – номер два. А третий… Тяжело сказать. Есть Азамат Мурзаканов, Саня Волков в тяжёлом весе», — сказал Харитонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, в своём последнем бою Сергей Харитонов нокаутировал в первом раунде Роджерса Соузу на турнире MFP 241 во Владивостоке. Бой проходил в абсолютном весе и должен был продлиться три раунда.

43-летний Харитонов сегодня, 23 сентября, сразится с Тиаго Кардосо в рамках турнира MMA Series 72 All Stars. Начало турнира запланировано на 19:00 мск.