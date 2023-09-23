Ковингтон: Стрикленда легче всего победить в среднем весе UFC

Двукратный претендент на титул UFC Колби Ковингтон прокомментировал поражение звёздного новозеландца Исраэля Адесаньи в поединке с американцем Шоном Стриклендом, который состоялся на турнире UFC 293 в сентябре.

«Очевидно, Адесанья недооценил его. Он считал, что легко пройдёт этого парня и, вероятно, не подготовился должным образом. Ему было слишком комфортно. У него большие гонорары, и он уже не имеет прежнего голода.

Это открывает двери для всех средневесов, потому что Стрикленда победить легче всего. По правде сказать, это открывает дверь и для меня, я мог бы надрать ему задницу. Этот парень – шпана. Усман нокаутировал его как ничтожество. Представьте, чтобы сделал американский чемпион», — сказал Ковингтон н интервью YouTube-каналу Джеймса Линча.