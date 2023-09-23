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Сергей Харитонов нокаутировал Кардосо на ММА Серия-72: Все Звёзды

Сергей Харитонов нокаутировал Кардосо на ММА Серия-72: Все Звёзды
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В Москве завершился турнир по смешанным единоборствам ММА Серия-72: Все Звёзды. В главном событии известный российский ветеран, тяжеловес Сергей Харитонов встретился с бразильцем Тьяго Кардосо.

Поединок завершился победой Харитонова нокаутом в первом раунде.

Сергею Харитонову 43 года. В своём последнем поединке, состоявшемся на турнире Eagle FC 44 в январе 2022 года, россиянин победил техническим нокаутом во втором раунде голландца Тайрона Спонга.

Всего на счету Харитонова, за свою профессиональную карьеру в смешанных единоборствах выступавшего в таких промоушенах, как PRIDE, Strikeforce и Bellator, 34 победы и восемь поражений.

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