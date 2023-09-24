Эблин нокаутировал Эдвардса в главном бою Bellator 299

На «3Арена» в Дублине (Ирландия) завершился вечер боёв Bellator 299. В главном поединке американец Джонни Эблин одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде над англичанином Фабианом Эдвардсом. Участники боя выступают в среднем весе.

По ходу поединка Эблин получил рассечение, но в третьем раунде ему удалось ударом в челюсть отправить соперника на настил. После этого, несмотря на сопротивление оказавшегося на спине Эдвардса, американец нанёс ещё несколько ударов кулаками и локтями по голове соперника и рефери остановил бой.

31-летний Эблин сохранил пояс чемпиона мира по версии Bellator. Для него эта победа стала 14-й в 14 поединках в профессиональном ММА. 30-летний Эдвардс потерпел третье поражение в карьере. На его счету также есть 12 побед.