Эблин нокаутировал Эдвардса в главном бою Bellator 299

На «3Арена» в Дублине (Ирландия) завершился вечер боёв Bellator 299. В главном поединке американец Джонни Эблин одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде над англичанином Фабианом Эдвардсом. Участники боя выступают в среднем весе.
По ходу поединка Эблин получил рассечение, но в третьем раунде ему удалось ударом в челюсть отправить соперника на настил. После этого, несмотря на сопротивление оказавшегося на спине Эдвардса, американец нанёс ещё несколько ударов кулаками и локтями по голове соперника и рефери остановил бой.
31-летний Эблин сохранил пояс чемпиона мира по версии Bellator. Для него эта победа стала 14-й в 14 поединках в профессиональном ММА. 30-летний Эдвардс потерпел третье поражение в карьере. На его счету также есть 12 побед.
- 24 сентября 2023
-
01:30
-
00:53
-
00:40
-
00:23
- 23 сентября 2023
-
23:59
-
23:09
-
23:00
-
22:32
-
21:10
-
21:02
-
20:48
-
19:51
-
19:28
-
18:54
-
17:51
-
17:34
-
16:28
-
15:41
-
15:29
-
14:55
-
14:45
-
14:30
-
14:05
-
13:40
-
13:15
-
12:52
-
12:50
-
12:24
-
11:41
-
10:49
-
10:39
-
10:27
-
10:18
-
09:55
-
09:25