Промоутер: Бивол не является элитным бойцом

Леонард Эллерби, глава промоутерской компании Mayweather Promotions, высказался о чемпионе WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянине Дмитрии Биволе (21-0, 11 KO).

«Соперники, с которыми он встречался, по уровню не относятся к элитным бойцам. Бивол – крепкий парень. Никакого неуважения, но он не является элитным бойцом. Хотя он крепкий парень и он хорош», — сказал Эллерби в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в ноябре 2022 года, Бивол победил единогласным судейским решением бывшего чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканца Хильберто Рамиреса, нанеся ему первое поражение в карьере.

Ранее Сауль Альварес высказался о том, как пережил поражение от Бивола.