Альварес: я не должен был проигрывать Биволу, потому что я лучше него

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound, абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес высказался о своём поражении в бою с российским полутяжеловесом Дмитрием Биволом.

Напомним, поединок бойцов состоялся в мае 2022 года и завершился победой Бивола единогласным решением судей. Альварес потерпел второе поражение в карьере.

«Физически я не был готов на 100%. Моя рука не была в порядке, я не мог тренироваться в полную силу. За неделю до боя я получил травму ребра на тренировке.

Мне не следовало драться. Это поражение всё ещё ранит меня, и я всё ещё не пережил этот момент. Это сильно повлияло на меня, потому что я не должен проигрывать. Я лучше него», — сказал Альварес в интервью журналисту Уго Санчесу.