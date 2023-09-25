Альварес: я не должен был проигрывать Биволу, потому что я лучше него
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Бывший лидер рейтинга pound-for-pound, абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес высказался о своём поражении в бою с российским полутяжеловесом Дмитрием Биволом.
Напомним, поединок бойцов состоялся в мае 2022 года и завершился победой Бивола единогласным решением судей. Альварес потерпел второе поражение в карьере.
«Физически я не был готов на 100%. Моя рука не была в порядке, я не мог тренироваться в полную силу. За неделю до боя я получил травму ребра на тренировке.
Мне не следовало драться. Это поражение всё ещё ранит меня, и я всё ещё не пережил этот момент. Это сильно повлияло на меня, потому что я не должен проигрывать. Я лучше него», — сказал Альварес в интервью журналисту Уго Санчесу.
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