WBC представил специальный пояс для победителя боя Канело — Чарло

Всемирный боксёрский совет (WBC) представил специальный пояс для победителя боя за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) между мексиканцем Саулем Альваресом (59-2-2, 39 KO) и американцем Джермеллом Чарло (35-1-1, 19 KO).

Фото: WBC

Фото: WBC

Фото: WBC

Фото: WBC

Фото: WBC

Джермеллу Чарло 33 года. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2007 году и в мае 2016-го впервые сразился за звание чемпиона мира. Всего на счету бойца девять поединков за мировые титулы, из которых он победил в семи, в одном проиграл и один раз довольствовался ничьей.

Поединок Альварес – Чарло состоится в ночь с 30 сентября на 1 октября в Лас-Вегасе (США) и возглавит PPV-вечер от телеканала Showtime.