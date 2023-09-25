WBC представил специальный пояс для победителя боя Канело — Чарло
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Всемирный боксёрский совет (WBC) представил специальный пояс для победителя боя за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) между мексиканцем Саулем Альваресом (59-2-2, 39 KO) и американцем Джермеллом Чарло (35-1-1, 19 KO).
Фото: WBC
Фото: WBC
Фото: WBC
Фото: WBC
Фото: WBC
Джермеллу Чарло 33 года. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2007 году и в мае 2016-го впервые сразился за звание чемпиона мира. Всего на счету бойца девять поединков за мировые титулы, из которых он победил в семи, в одном проиграл и один раз довольствовался ничьей.
Поединок Альварес – Чарло состоится в ночь с 30 сентября на 1 октября в Лас-Вегасе (США) и возглавит PPV-вечер от телеканала Showtime.
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