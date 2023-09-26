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Виталий Сланов назвал три боксёрских поединка, которые он хотел бы увидеть

Виталий Сланов назвал три боксёрских поединка, которые он хотел бы увидеть
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Виталий Сланов, тренер российского экс-чемпиона мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) Мурата Гассиева, назвал три боксёрских поединка, которые хотел бы увидеть.

«Джервонта Дэвис с Шакуром Стивенсоном. Хотел бы посмотреть Бивола и Бетербиева. А ещё Геннадия Головкина с Джермаллом Чарло – два мощнейших нокаутёра», — сказал Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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