Виталий Сланов назвал три боксёрских поединка, которые он хотел бы увидеть

Виталий Сланов, тренер российского экс-чемпиона мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) Мурата Гассиева, назвал три боксёрских поединка, которые хотел бы увидеть.

«Джервонта Дэвис с Шакуром Стивенсоном. Хотел бы посмотреть Бивола и Бетербиева. А ещё Геннадия Головкина с Джермаллом Чарло – два мощнейших нокаутёра», — сказал Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.