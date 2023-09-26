Российский боец UFC Вячеслав Борщёв узнал имя следующего соперника
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Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Борщёв, выступающий в лёгкой весовой категории, в следующем поединке сразится с представителем Азербайджана Назимом Садыховым. Об этом у себя в социальных сетях рассказал сам Садыхов. Бой пройдёт в ночь с 11 на 12 ноября мск на UFC 295.
«Увидимся на «Мэдисон-сквер-гарден» 11 ноября», — написал Садыхов.
Напомним, в предыдущем поединке, который состоялся в мае этого года на турнире над UFC Vegas 73, Борщёв встречался с китайцем казахского происхождения Махешатом Хайсаером и одержал победу техническим нокаутом во втором раунде. Садыхов в последний раз выступал в июле нынешнего года, когда встречался с американцем Терренсом Маккини. Победу в этом поединке с помощью удушающего приёма добыл Назим.
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