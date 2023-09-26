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Хамзат Чимаев – о переходе в средний вес: всё равно нужно будет сбросить

Хамзат Чимаев – о переходе в средний вес: всё равно нужно будет сбросить
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Популярный боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев раскрыл подробности своего перехода в средний вес. На турнире UFC 294 22 октября он проведёт поединок с представителем этой весовой категории, бразильцем Пауло Костой.

«Это другая весовая категория. Теперь можно скорректировать диету, больше не нужно испытывать чувство голода. В рамках полусреднего веса я ем только рис, рыбу с рисом, курицу с рисом. Это безумие. Теперь у меня больше тренировок, чем раньше. Я ем больше еды. Больше энергии. Разная мощь, разная энергетика, и это здорово. Всё равно нужно будет сбросить вес, но уже не так сильно, как раньше. В следующие 30 дней я сокращу потребление пищи. Теперь всё по-другому», — сказал Чимаев на своём канале в YouTube.

Чимаев устроил стычку с Пауло Костой в тренировочном зале UFC:

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