Гассиев оценил Валлина на примере его поединка с Тайсоном Фьюри

Известный российский боксёр Мурат Гассиев, выступающий в тяжёлой весовой категории, оценил своего предстоящего соперника Отто Валлина, вспомнив его поединок с нынешним чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри. В сентябре 2019 года швед единогласным решением судей уступил британцу.

«Я смотрел нарезки того боя ещё до того, как узнал, что Валлин будет моим соперником. Это волевой и обученный боксёр, который идёт вперёд. Отто настырный. И Фьюри было нелегко, а Фьюри – тяжеловес номер один в мире. И тогда я был приятно удивлён — никому неизвестный парень доставил первому номеру в тяжёлом весе такие проблемы», — приводит слова Гассиева пресс-служба Федерации бокса России.

Бой между Гассиевым и Валлином пройдёт 30 сентября в Белеке (Турция).

Гассиев мощно перезагружает карьеру. Путь Мурата в боксе: