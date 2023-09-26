Мурат Гассиев – Отто Валлин: когда бой, где смотреть прямую трансляцию
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30 сентября в Турции состоится боксёрский вечер, в главном поединке которого встретятся россиянин Мурат Гассиев и представитель Швеции Отто Валлин.
Прямую трансляцию противостояние можно будет увидеть на «Первом канале». Следить за поединком можно также на «Чемпионате», который будет вести его текстовую онлайн-трансляцию, а также освещать события вокруг него. Ориентировочно бой начнётся в 23:15 мск.
В общей сложности Гассиев провёл 32 боя, в которых одержал 30 побед (23 нокаутом) и потерпел одно поражение. Ещё один поединок с участием россиянина был признан несостоявшимся. На счету боксёра из Швеции 25 побед (14 нокаутом) и одно поражение.
Гассиев мощно перезагружает карьеру. Путь Мурата в боксе:
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