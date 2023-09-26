Волков объяснил, почему готовится к боям в США

Российский боец UFC Александр Волков, выступающий в тяжёлой весовой категории, рассказал о причинах, по которым он проходит подготовку к боям в Соединённых Штатах Америки (США).

«Обычно готовлюсь в России, продолжаю подготовку в Лос-Анджелесе. К предыдущему бою с Романовым тоже ехал в Штаты, готовился в Black House, а так как там сейчас мало спарринг-партнёров решил поехать в Лас-Вегас и там остался. Готовлюсь в Вегасе в хорошей команде и плюс дополнительно готовлюсь в UFC Performance Institute. Там и питание, дополнительные обследования с научным сопровождением», — под елился Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максутом Жафяровым.

Напомним, Александр Волков провёл в 2023 году два боя: против Александра Романова и Тая Туивасы. Оба поединка закончились для Волкова победой.

Полная версия интервью с Александром Волковым выйдет 27 сентября (завтра) в 8:00.