Карл Фроч: только Деонтей Уайлдер сможет бросить вызов Чжану Чжилэю

Многократный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), а ныне комментатор, Карл Фроч предположил, что из всей плеяды тяжеловесов, в ряду которых Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри, Александр Усик и Деонтей Уайлдер, лишь последний имеет шансы на бой и последующую победу против китайского боксёра Чжана Чжилэя, победившего во второй раз Джо Джойса.
«Если этот бой будет смотреть 200 миллионов человек, и он пройдёт в Китае, то думаю, что Деонтей Уайлдер достаточно смел и хорош, чтобы принять этот вызов и думать, что сможет победить. Он будет уверен в том, что нокаутирует Чжана.
Усику понравилась бы такая возможность, но не знаю, примет ли он её. Может быть, Фьюри, а может и нет. Не думаю, что Эдди Хирн стал бы рисковать Энтони Джошуа против Чжана Чжилэя. Он заслуживает шанса на титул WBO. На определённом этапе им придётся сразиться с ним», — сказал Фроч на своём YouTube-канале.
Напомним, Чжилэй победил Джо Джойса нокаутом в третьем раунде ответного боя, проходившего на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.
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