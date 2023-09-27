Шевченко рассказала о своём состоянии после операции на руке

Экс-чемпионка UFC Валентина Шевченко уведомила публику о своём состоянии после операции на руке.

«Операция на руке, что была вчера, прошла хорошо. Теперь я сфокусирована на восстановлении», — рассказала Шевченко в социальных сетях.

Операция была вызвана травмой, полученной Валентиной в бою против Алексы Гроссо. Случился оскольчатый перелом, который потребовал хирургического вмешательства.

Бой против Гроссо, прошедший 17 сентября, продлился все пять раундов и закончился вничью. Результат вызвал негодование публики и спортсменов, поскольку по их мнению должна была победить Шевченко. Позже исполнительный директор Атлетической комиссии штата Невада Джефф Маллен заявил, что не согласен с судейским решением.