Майк Тайсон: Спенсу надрали задницу не слабее, чем мне — Бастер Дуглас

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе легендарный американец Майк Тайсон высказался о поражении Эррола Спенса в поединке с Теренсом Кроуфордом, который состоялся в июле.

Напомним, Кроуфорд победил техническим нокаутом в девятом раунде, став абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг).

«Я вышел из мира, где бойцы проигрывают, а затем возвращаются и побеждают. Эрролу Спенсу надрали задницу не слабее, чем мне – Бастер Дуглас. И посмотрите на меня, я вернулся.

Я знаю, Спенс не говорит об уходе, и ему даже необязательно драться с Кроуфордом, пусть сразится с кем-то ещё. Подерись с [Джермеллом] Чарло или ещё с кем-нибудь, проведи пару боёв, а затем подерись с Теренсом», — сказал Тайсон в интервью YouTube-каналу EsNews.