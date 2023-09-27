Соннен: Пэдди Пимблетт будет избит Тони Фергюсоном

Двукратный претендент на титул UFC, а ныне комментатор и аналитик Чейл Соннен высказался о предстоящем поединке между легковесами Пэдди Пимблеттом и Тони Фергюсоном, который состоится на турнире UFC 296 в декабре.
«Пэдди Пимблетт будет избит Тони Фергюсоном. Тони – тяжёлый вечер для любого, Тони Фергюсон встречался только с настоящими убийцами, лучшими из лучших. Фергюсон всю свою карьеру сражался в топ-10.
Его поражение Бобби Грину стало шестым подряд, до этого он входил в топ-10. Он только что выпал из первой десятки, в то время как Пэдди Пимблетт даже не собирался туда попадать. Я хорошо отношусь к Пэдди, но это парень, который не может следить за своим весом. Когда он ведёт свой подкаст, все комментарии сводятся к тому, насколько он большой», — сказал Соннен на своём YouTube-канале.
- 27 сентября 2023
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