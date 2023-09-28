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Дана Уайт прокомментировал появление Брайса Митчелла с Библией в октагоне

Дана Уайт прокомментировал появление Брайса Митчелла с Библией в октагоне
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Президент промоушена UFC Дана Уайт поделился мнением о Брайсе Митчелле, который вышел в октагон на ивенте UFC Fight Night 228 с Библией, заверив, что на его площадке бойцы могут делать, что они хотят.

«У меня не было никакой реакции. Вы знаете, какой я, кем бы вы ни были. Здесь нет намордников. Кем бы вы ни были, во что бы ни верили, что бы вы ни думали, мы всё это слышали и видели и думаем, что знаем, что бойцы уверены в будущем. Это одно из тех мест, где ты говоришь то, что чувствуешь и что хочешь, меня это устраивает», — приводит слова Уайта BJ Penn.

Напомним, Брайсу Митчеллу удалось одержать победу в своём последнем бою против Дэна Иге. Всего на счету одиозного американца восемь боёв в UFC и лишь одно поражение — от грузина Илии Топурии.

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