UFC разрывает чудаковатый американец. Митчелл верит в плоскую землю и изгоняет демонов

В ночь с 23 на 24 сентября в спортивном комплексе «Apex» в городе Энтерпрайз (штат Невада, США) прошёл турнир UFC Fight Night 228. Особенное внимание местной публики привлекал соглавный поединок, в котором выступали Брайс Митчелл и Дэн Иге. Пока бойцы далеки от высоких позиций в рейтинге полулёгкого веса. Но интерес вызывает Митчелл, который является очень необычным персонажем. Таких в UFC не было довольно давно.

Митчелл давно стал вызывать интерес фанатов необычными высказываниями. Особенно всех удивил его спич, направленный на знаменитого комментатора Джо Рогана. Он бросил оппоненту вызов, предложив поспорить на предмет того… плоская ли земля.

Брайс Митчелл американский боец полулёгкого веса «Я хочу бросить вызов Джо Рогану, потому что он несёт чушь обо мне и о моей маме. Он продолжает делать это уже очень долго. Мы с мамой можем прямо сейчас сказать тебе, что Земля плоская. Земля плоская, она статична. Звёзды, Солнце и всё остальное вращаются вокруг нас. И я могу доказать это. Я бы с радостью провёл с тобой дебаты, Джо Роган, потому что меня достало, что ты смеёшься над сторонниками теории плоской Земли. Если ты так уверен, проведи дебаты со мной, дружище».

На этом чудачества Митчелла не закончились. Буквально неделю назад Брайс рассказал, что провёл дома церемонию по изгнанию демонов из человека. Боец рассказал, что специально пригласил его к себе домой, а затем произнёс молитву. После этого, по заверениям Митчелла, человеку сразу стало легче.

Брайс выбрал для себя очень необычный стиль тренировок. И, стоит отметить, такой подход даёт ему очень неплохие результаты. Правда, от некоторых элементов пришлось отказаться: «Раньше я пробегал около 10 миль в ковбойских сапогах, потому что думал, что это сделает мои ноги сильнее. Потом у меня заболела спина, и врач сказал мне: «Ты больше не можешь бегать в таких ботинках». Теперь я не могу даже делать приседания. Раньше я мазал спину и таскал что-то на ней, а теперь не могу ничего носить на спине. Я думал, что могу нести вещи, но на самом деле нет. Мне приходится переносить всю нагрузку на руки. Поэтому я не могу делать приседания, не могу бегать в ковбойских сапогах. Сейчас я занимаюсь йогой».

Вот и перед поединком с Иге Митчелл устроил настоящее шоу. Он вышел в клетку с Библией и о чём-то громко прокричал, подняв её вверх. А после поединка попросил поверженного соперника остаться рядом. Брайс дал интервью, а потом буквально заставил соперника опуститься на колени и начать молиться вместе с собой. Было заметно, что от такого зрелища опешили все: и болельщики, и комментаторы, и работники UFC.

При всей чудаковатости Митчелл выглядит отличным парнем. А главное, он доказывает свою состоятельность в клетке. Брайс имеет профессиональный рекорд 16-1 (7-1 в UFC). А единственное поражение он потерпел в бою с Илиёй Топурией. Но заметно, что осечка не сломила бойца, лишь сделала его более голодным до побед.