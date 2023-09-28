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Мурат Гассиев — Отто Валлин: где смотреть прямой эфир, дата трансляции боя

Мурат Гассиев — Отто Валлин: где смотреть прямой эфир, дата трансляции боя
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30 сентября в Турции пройдёт боксёрский вечер, главным событием которого станет поединок россиянина Мурата Гассиева и боксёра из Швеции Отто Валлина.

В прямом эфире бой можно будет посмотреть на Первом канале. Кроме того, следить за противостоянием и событиями вокруг него можно также на «Чемпионате», который будет вести текстовую онлайн-трансляцию спортивного мероприятия. Приблизительно поединок стартует в 23:15 по московскому времени.

В общей сложности на счету Гассиева 32 боя, в которых он добыл 30 побед (23 нокаутом) и потерпел одно поражение. Ещё один поединок с участием Мурата был признан несостоявшимся. В активе Валлина 25 побед (14 нокаутом) и одно поражение.

Гассиев мощно перезагружает карьеру. Путь Мурата в боксе:

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