Оливейра высказался о предстоящем реванше с Махачевым на UFC 294

Известный бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра высказался о предстоящем реванше с чемпионом промоушена в лёгкой весовой категории Исламом Махачевым. Поединок состоится 21 октября на турнире UFC 294.

«Я просто тренируюсь, тренируюсь и ещё раз тренируюсь. Всё, чего я хочу, – просто победить. Я лишь хочу, чтобы в конце подняли мою руку», — сказал Оливейра на канале James Lynch в YouTube.

Напомним, первый бой Махачева и Оливейры проходил на турнире по смешанным единоборствам UFC 280 22 октября прошлого года в Абу-Даби (ОАЭ). Ислам победил, применив удушающий приём, в результате чего стал обладателем титула промоушена Даны Уайта.

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