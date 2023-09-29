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Мехонцев: в бою с Биволом Канело показал себя очень посредственным боксёром

Мехонцев: в бою с Биволом Канело показал себя очень посредственным боксёром
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Российский боксёр, победитель Олимпиады-2012 Егор Мехонцев, высказываясь о предстоящем поединке абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), Сауля Альвареса с американцем Джермеллом Чарло, вспомнил поражение мексиканца в бою с россиянином Дмитрием Биволом.

«Чарло – очень опытный боксёр. И очень талантливый. Канело – неплохой боксёр, но не более того. И бой с Биволом это показал. Там Канело показал себя очень посредственным боксёром. Бивол избил его, как щенка какого-то.

У Канело столько больших боёв, больших имён. У машины есть ресурс, она может сломаться. Поэтому и Альварес в своё время кончится. К тому же Бивол его побил как алкаша. Ну, реально, будто избивали пьяницу. Чарло нужно будет сделать то же самое», — сказал Егор Мехонцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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