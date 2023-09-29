Чарльз Оливейра дал прогноз на бой в UFC между Хамзатом Чимаевым и Пауло Костой

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра поделился ожиданиями от поединка, в котором примут участие бойцы смешанных единоборств Хамзат Чимаев и Пауло Коста.

«Это очень большой бой. Коста является универсальным бойцом. Он опасен в стойке, у него хорошие навыки джиу-джитсу.

Да, Чимаев наносит тяжёлые удары, но если у Косты получится навязать Хамзату свой стиль, то он победит. Я в этом уверен», – сказал Оливейра в интервью YouTube-каналу Джеймса Линча.

Напомним, поединок между Чимаевым и бразильцем Пауло Костой пройдёт в ночь с 21 на 22 октября. Бой состоится на турнире UFC 294, который будет проведён в Абу-Даби (ОАЭ). Всего на счету Чимаева 12 боёв в смешанных единоборствах, в каждом из которых он одерживал победы. В своём последнем бою он победил американца Кевина Холланда.