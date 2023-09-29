Беленький: бой Кличко с Поветкиным был единственным, где я не был на стороне Александра

Один из ведущих и самых авторитетных российских специалистов в мире бокса Александр Беленький поделился мнением, как проходила подготовка к бою россиянина Александра Поветкина и украинца Владимира Кличко. К тому же рассказал, на чьей стороне был в этом поединке.

«Почему все тянулось так долго (изначально бой планировался на 2008 год, но дважды срывался из-за Поветкина)? Я знаю того врача, который сказал, что Поветкин потянул ногу. Этот врач лечил меня. Как он сказал, так и есть.

В 2008 году я слышал, что бой не состоится, за два дня до срыва. Исключаю, что сам Поветкин сливался. Спортсмены – ведомые люди и зависят от решения их команд. Думаю, Поветкин вызвал бы Кличко в любой момент.

Я говорил, что Поветкин не протянет больше восьми раундов. Нужно понимать, что я друг Кличко, но стараюсь быть объективным человеком.

О Поветкине говорят разное, но он очень хороший и честный человек. Если бы мы пошли в разведку, то мне бы с ним было спокойно. Это единственный бой, где я был не на его стороне, потому что Кличко – друг», – приводит слова Беленького Sports.ru.

Напомним, победу единогласным решением судей одержал Владимир Кличко. При этом бой стал самым рейтинговым событием российского телевидения в 2013 году.