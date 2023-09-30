Перейра: хотел подраться с Адесаньей, а бой со Стриклендом не входил в мои планы

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Алекс Перейра прокомментировал, планирует ли он провести бой-реванш с чемпионом промоушена в среднем дивизионе американцем Шоном Стриклендом.

«Нет, это не входило в мои планы. Мой план заключался в том, чтобы снова подраться с Исраэлем Адесаньей, если он все еще будет чемпионом, а я выиграю титул в полутяжелом весе. Шон (Стрикленд) мой друг, а кроме того, я не собираюсь больше проводить такую весогонку», – сказал Перейра в эфире The MMA Hour.

Алекс Перейра дважды дрался в обоих своих титульных боях с Исраэлем Адесаньей, победив новозеландца в первом бою, прошедшем в ноябре 2022 года. Однако спустя полгода, в феврале 2023 года, Адесанья вернул себе титул чемпиона UFC.