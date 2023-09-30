Дмитрий Бивол: будет интересный бой. Думаю, Альварес должен победить Чарло

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрий Бивол высказался о предстоящем поединке между мексиканцем Саулем Альваресом и представителем США Джермеллом Чарло. Бой пройдёт в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и будет главным событием бойцовского вечера.

«Это будет интересный бой. Думаю, Альварес должен победить. Но я буду рад, если выиграет Чарло, ведь меня интересует бой за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе», — написал Бивол на своей странице в «Твиттере».

Напомним, Альварес в предыдущем бою встречался с Джоном Райдером и победил его единогласным решением судей. До того Сауль не выступал с сентября 2022 года, когда единогласным судейским решением выиграл у Геннадия Головкина из Казахстана.

Чарло в последнем бою победил аргентинца Брайана Кастаньо.