«Он недолюбливает меня». Перейра выказал неприязнь к комментатору UFC

Экс-чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Алекс Перейра высказался о бывшем претенденте на титул в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг) и комментаторе организации американце Энтони Смите.

«Всегда что-то не так: «Оу, Шоу Стрикленд не был испытанием. Ему ещё предстоит проявить себя. Теперь он сразится с Адесаньей». Я побил Адесанью и после того, как я поднялся в полутяжёлый вес, он сказал, что я слишком мал для дивизиона и проиграл в последнем бою. Он сказал, что я не пройду Блаховича. Постоянно есть причина, по которой Энтони не отдаёт мне должного.

Он недолюбливает меня. Он мог бы сказать: «Окей, изначально я был не прав. Я считал, что этот парень не дойдёт до титульника. Я бы не прав». Он комментатор. Ему нужно привлекать публику, а не терять её», — сказал Перейра в подкасте The MMA Hour.