WBA ответила, будет ли наказан Валлин за отказ жать руку Гассиеву перед боем

Шведский боксёр супертяжёлого веса Отто Валлин (25-1, 14 KO), отказавшийся жать руку россиянину Мурату Гассиеву (30-1, 15 KO) в преддверии поединка, не будет наказан за инцидент, сообщает ТАСС со ссылкой на источник во Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).

«Валлин не будет наказан. Это его право жать или не жать руку. Подобные вещи не считаются нарушением», — приводит агентство слова представителя WBA.

Мурату Гассиеву 29 лет. Боец дебютировал на профессиональном ринге в 2011 году и в декабре 2016-го завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в первом тяжёлом весе, победив раздельным судейским решением соотечественника Дениса Лебедева. В феврале 2018 года Гассиев объединил пояса, отобрав титул WBA у кубинца Юниера Дортикоса. Единственное поражение в карьере потерпел от украинца Александра Усика.

Отто Валлину 32 года. Боец стал профессионалом в 2013 году и единственное поражение потерпел от звёздного британца Тайсона Фьюри.