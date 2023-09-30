Видео: чемпионка UFC Вэйли Чжан подняла Шакила О’Нила

Чемпионка UFC в женском минимальном весе (до 52 кг) китаянка Вэйли Чжан встретилась с четырёхкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) легендарным американцем Шакилом О’Нилом.

Спортсмены увиделись в Китае, где в настоящий момент проходят Азиатские игры – 2023.

Чемпионка UFC Вэйли Чжан подняла Шакила О’Нила

Вэйли Чжан 34 года. Китаянка дебютировала в профессиональных смешанных единоборствах в 2013 году, уступив в первом же поединке. В августе 2018 года Чжан впервые выступила в UFC и уже спустя год сразилась за титул, победив техническим нокаутом в первом раунде Джессику Андраде.

В ноябре 2022 года на турнире UFC 281 Чжан победила удушающим приёмом во втором раунде американку Карлу Эспарзу и стала двукратной чемпионкой организации.