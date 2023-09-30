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Стерлинг назвал Фигейреду «маленьким» для легчайшего веса UFC, бразилец ответил

Стерлинг назвал Фигейреду «маленьким» для легчайшего веса UFC, бразилец ответил
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Экс-чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг высказался о переходе в его дивизион бывшего обладателя титула в наилегчайшем дивизионе (до 57 кг) бразильца Дейвисона Фигейреду.

«Я считаю, что Роб Фонт потушит Фигейреду свет. Как по мне, Фигейреду немного мал, чуваки. Я стоял рядом с ним. У него будет преимущество в скорости, но как только Фонт сократит дистанцию, начнёт бить ногами и использовать джеб… Он будет подкрадываться, а затем попадёт тяжёлым хуком. Он попадёт, и это будет конец», — сказал Стерлинг на своём YouTube-канале.

Фигейреду отреагировал на комментарий.

«Я стоял рядом со Стерлингом, и он был чуть больше меня. Я стоял рядом с его другом Мерабом, он невысокого роста. Мераб был удивлён, когда увидел меня», — сказал Фигейреду в подкасте Trocação Franca.

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